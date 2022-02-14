3 ayaklı yeni altın sistemi! Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastık altı altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik 3 ayaklı sistemin detayları netleşti. Finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir iş birliğine yönlendirecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak.
Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak, vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak, bankalar tarafından da doğrulama altyapılarıyla desteklenecek.
Fiziki olarak da çekilebilecek
Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarım yapılmasını talep edebilecek. Aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek.