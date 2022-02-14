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3 ayaklı yeni altın sistemi! Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

3 ayaklı yeni altın sistemi! Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastık altı altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik 3 ayaklı sistemin detayları netleşti. Finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanacak.

3 ayaklı yeni altın sistemi! Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir iş birliğine yönlendirecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak.

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3 ayaklı yeni altın sistemi! Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak, vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek.

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3 ayaklı yeni altın sistemi! Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak, bankalar tarafından da doğrulama altyapılarıyla desteklenecek.

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3 ayaklı yeni altın sistemi! Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

Fiziki olarak da çekilebilecek

Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarım yapılmasını talep edebilecek. Aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek.

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