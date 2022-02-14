3 ayaklı yeni altın sistemi! Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir iş birliğine yönlendirecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak.