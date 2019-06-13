3 Ay önce eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ gözyaşlarını tutamadı
Hayat arkadaşı Zafer Çika'yı 3 ay önce kaybeden Demet Akbağ, katıldığı bir törende duygusal anlar yaşadı.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ, hayat arkadaşı Zafer Çika'yı 3 ay önce İzmir'de yaşanan trafik kazasıyla kaybetmişti. Dün akşam gerçekleşen Quality ödül töreninde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan Akbağ, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti.
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Gecenin sonlarına doğru şarkılara eşlik eden Demet Akbağ, mikrofon kendisine uzatılınca Zeki Müren'in ''Sorma'' şarkısını söyleyerek duygu dolu anlar yaşadı. 20 Yıllık hayat arkadaşını kaybeden Akbağ, gözyaşlarını tutamadı.
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Demet Akbağ'nın eşi Zafer Çika, geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Uçağı kaçırdığı için arabayı tercih eden Zafer Çika, aslen İzmirliydi ve tam bir İzmir aşığıydı.
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