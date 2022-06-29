3 asırlık gelenek bozuldu! Kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor

Neden yapmayayım dedim, ocağın başına geçtim!

Nergiz Aydın: “Bu işe bulaşıkçı olarak başladım. Kahraman usta işini severek ve önemseyerek yapıyordu. Onu gördükçe imreniyordum. Neden ben yapmayayım ki diyordum. Ustam sağ olsun işin inceliklerini öğretti. Ben de bir şeyler öğrendim. Ustam bir rahatsızlık geçirdi. Neden yapmayayım dedim, ocağın başına geçtim. Denedim ve oldu çok şükür. İlk başlarda çok zorlandım. Ama püf noktalarını öğrendikçe daha kolay oldu. Görenler şaşırıyor,, bazen inanamayanlar oluyor” dedi.