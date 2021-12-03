3 Aralık Engelliler Günü mesajları resimli kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları
Dünya Engelliler Günü her yıl aralık ayının üçünde kutlanıyor. Bu anlamlı ve özel gün vatandaşlar 3 Aralık Engelliler Günü mesajlarını ve anlamlı sözlerini araştırıyor. 1992 yılından bu yana 3 Aralık gününde kutlanan Engelliler Günü için kısa, resimli ve anlamlı 3 Aralık Engelliler Günü mesajları haberimizde
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Dünya Engelliler Günü her yıl 3 Aralık tarihine denk geliyor. Bu önemli günde vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar. Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri, resimli, kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları haberimizde.
ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun
Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.
Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun
Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.
Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.