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3 Aralık Engelliler Günü mesajları resimli kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları

3 Aralık Engelliler Günü mesajları resimli kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları

Dünya Engelliler Günü her yıl aralık ayının üçünde kutlanıyor. Bu anlamlı ve özel gün vatandaşlar 3 Aralık Engelliler Günü mesajlarını ve anlamlı sözlerini araştırıyor. 1992 yılından bu yana 3 Aralık gününde kutlanan Engelliler Günü için kısa, resimli ve anlamlı 3 Aralık Engelliler Günü mesajları haberimizde

3 Aralık Engelliler Günü mesajları resimli kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Dünya Engelliler Günü her yıl 3 Aralık tarihine denk geliyor. Bu önemli günde vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar. Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri, resimli, kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları haberimizde. 

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3 Aralık Engelliler Günü mesajları resimli kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları

ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 
Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

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3 Aralık Engelliler Günü mesajları resimli kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları

Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

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3 Aralık Engelliler Günü mesajları resimli kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

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