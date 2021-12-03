3 Aralık Engelliler Günü mesajları resimli kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Dünya Engelliler Günü her yıl 3 Aralık tarihine denk geliyor. Bu önemli günde vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar. Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri, resimli, kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları haberimizde.