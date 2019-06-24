2'si kadın 4 öğretmen 5 saat mahsur kaldı
ANTALYA'da kanyona yürüyüşe çıkan 2'si kadın 4 öğretmen mahsur kaldı. Mahsur kalan öğretmenler 5 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Finike ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan 2'si kadın 4 öğretmen mahsur kaldı. 25 kişilik ekip yaklaşık 5 saat sonra ulaşabildiği öğretmenleri kurtardı. Öğretmenler kurtarma ekiplerinin oluşturduğu insan zinciriyle derenin karşısına geçirildi.
Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda dün saat 13.00 sıralarında 2'si kadın 4 öğretmen yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kadınlar düşerek hafif yaralandı. Kanyonda bir süre yürüyen öğretmenler yönlerini kaybetti.
Grup, saat 18.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Acil çağrı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi.
25 kişilik kurtarma ekibi İhbar sonrası Finike'den 8 kişilik jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köydeki bir vatandaştan oluşan 20 kişi öğretmenlere ulaşmak için hareket geçti.