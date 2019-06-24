2'si kadın 4 öğretmen 5 saat mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
2'si kadın 4 öğretmen 5 saat mahsur kaldı

ANTALYA'da kanyona yürüyüşe çıkan 2'si kadın 4 öğretmen mahsur kaldı. Mahsur kalan öğretmenler 5 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

2'si kadın 4 öğretmen 5 saat mahsur kaldı - Sayfa 1

Antalya'nın Finike ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan 2'si kadın 4 öğretmen mahsur kaldı. 25 kişilik ekip yaklaşık 5 saat sonra ulaşabildiği öğretmenleri kurtardı. Öğretmenler kurtarma ekiplerinin oluşturduğu insan zinciriyle derenin karşısına geçirildi.

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2'si kadın 4 öğretmen 5 saat mahsur kaldı - Sayfa 2

Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda dün saat 13.00 sıralarında 2'si kadın 4 öğretmen yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kadınlar düşerek hafif yaralandı. Kanyonda bir süre yürüyen öğretmenler yönlerini kaybetti.

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2'si kadın 4 öğretmen 5 saat mahsur kaldı - Sayfa 3

Grup, saat 18.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Acil çağrı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

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2'si kadın 4 öğretmen 5 saat mahsur kaldı - Sayfa 4

25 kişilik kurtarma ekibi    İhbar sonrası Finike'den 8 kişilik jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köydeki bir vatandaştan oluşan 20 kişi öğretmenlere ulaşmak için hareket geçti.

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