2'si kadın 4 öğretmen 5 saat mahsur kaldı

25 kişilik kurtarma ekibi İhbar sonrası Finike'den 8 kişilik jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köydeki bir vatandaştan oluşan 20 kişi öğretmenlere ulaşmak için hareket geçti.