2906 yılından gelen adam yaşanacakları açıkladı! 2023 yılında...

Zaman yolculuğu her zaman için ilgi çeken konular arasında bulunuyor. Bir TikTok fenomeni, yaptığı açıklamada 2906 yılından beri zaman yolculuğu yaptığını ve 2023 yılında bazı kıyamet alametlerinin gerçekleşeceğini iddia etti. Bunların en dikkat çekeni ise insanları zombiye çevirecek olan hastalık.