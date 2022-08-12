2906 yılından gelen adam yaşanacakları açıkladı! 2023 yılında...
2906 yılından beri zaman yolculuğu yaptığını iddia eden sosyal medya kullanıcısı, 2023 yılında yaşanacak olayları açıkladı.
Zaman yolculuğu her zaman için ilgi çeken konular arasında bulunuyor. Bir TikTok fenomeni, yaptığı açıklamada 2906 yılından beri zaman yolculuğu yaptığını ve 2023 yılında bazı kıyamet alametlerinin gerçekleşeceğini iddia etti. Bunların en dikkat çekeni ise insanları zombiye çevirecek olan hastalık.
TikTok'ta fenomen olan bir kişi, zaman yolcusu olduğunu söyleyerek dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
2906 yılından beri zaman yolcusu olduğunu belirten @timevoyaging isimli kullanıcı, şu andan itibaren 2023'ün ilk yıllarında olacağını iddia ettiği beş kıyamet benzeri olayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Domuzlar zombiye dönüşecek
Olacak olaylara ilişkin tarih veren zaman yolcusu, domuzların arasında bulaşıcı bir hastalığın hızla yayılarak onları zombiye dönüştüreceğini iddia etti.