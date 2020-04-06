29 Nisan'da kıyamet mi kopacak? Dev asteroid hızla dünyaya çarpacak
Çok büyük bir asteroidin hızla dünyamıza yaklaştığı ve 29 Nisan'da çarpacağı iddia edildi. Kıyamet kopacak iddiaları için Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük konuştu... İşte o soruya cevabı...
Kıyamet ne zaman kopacak sorusu belki de cevabı en çok merak edilen soru. Dünyayı etkileyen her olay sonrası 'Kıyamet mi kopacak?" sorusu tekrar gündeme geliyor. Şimdi de 29 Nisan'da dev bir gök cisminin hızla dünyaya çarpacağı iddiası konuşulmaya başlandı. Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, 29 Nisan'da dev bir asteroidin dünyaya çarpacağı iddiasıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.
Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, 29 Nisan'da dev bir asteroidin (gök cismi) dünyamıza çarpacağı ve büyük bir felakete neden olacağı iddiasıyla ilgili konuştu. Küçük, "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun Dünya'ya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" dedi.
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Küçük, asteroidler hakkında bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu, meteorlarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
Küçük, asteroidlerin Mars ile Jüpiter arasında yer alan irili ufaklı nesneler olduğunu ifade ederek, "Bunlardan bazıları potansiyel olarak Dünya yörüngesine yaklaştıkları için Dünya'ya düşme tehlikesi gösterdiklerinden önem arz ediyorlar" dedi.