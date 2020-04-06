29 Nisan'da kıyamet mi kopacak? Dev asteroid hızla dünyaya çarpacak

Kıyamet ne zaman kopacak sorusu belki de cevabı en çok merak edilen soru. Dünyayı etkileyen her olay sonrası 'Kıyamet mi kopacak?" sorusu tekrar gündeme geliyor. Şimdi de 29 Nisan'da dev bir gök cisminin hızla dünyaya çarpacağı iddiası konuşulmaya başlandı. Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, 29 Nisan'da dev bir asteroidin dünyaya çarpacağı iddiasıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.