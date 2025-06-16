29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın durumu kritik! Yakın arkadaşından acil çağrı
Anoreksiya Nervoza teşhisi ile konulan ve 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın hastane odasından doğum günü fotoğrafları paylaşıldı. Candan'ın son hali korkuttu ve arkadaşları 'durumu kritik' diyerek acil çağrı yaptı.
Dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren Bahar Candan'a Anoreksiya Nervoza teşhisi konulmuştu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Candan, tedaviyi reddediyor.
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu yaşanan son durumu sosyal medyadan aktararak durumun kritik olduğunu söyledi.
Pınar Kerimoğlu, "Arkadaşlar biraz önce annesi, Sıla, ben Tolga bir grup konuşması yaptık. Durumu çok kritik. Acil vasi atanması gerekiyor aileden, annesinin. Hatta Hande Yener Adalet Bakanlığı'na yazmış" dedi.
İşte Nihal Candan'ın son hali