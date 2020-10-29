29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı
Tüm Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Saatler 19:23'ü gösterdiğinde ise tek bir ağızdan İstiklal marşı okundu.
Tüm Türkiye'de Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı. Saatler 19:23'ü gösterdiğinde ise tek bir ağızdan istiklal marşı okundu.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde saat 19.23'te bazı vatandaşlar sokağa çıktı, bazı vatandaşlar ise ellerine bayrakları alarak balkon ve pencerelere çıktı.
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Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde vatandaşlar ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıktı. 19.23'te sokağa çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.
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Bakırköy’de bir bina önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bekleyip İstiklal Marşını okudu.
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