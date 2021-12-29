29 Aralık altın fiyatları yükselişe geçti gram altın 720 lirayı aştı! 2022 yılı altın için bomba tahmin
Geçtiğimiz haftalarda 1065 lirayı gören gram altın resmen çakıldı ve 600 liranın altını gördü. Bugün ise altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Şu sıralar gram altın 720 liranın üzerini gördü. Öte yandan Credit Suisse 2022 tahminini açıkladı.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,4 üzerinde 673,8 liradan tamamladı.
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29 Aralık altın fiyatları saat 13.50 itibari ile yükselişte... Gram altın 700 lirayı aştı çeyrek altın ise 1.226 liradan alıcı buluyor.
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29 Aralık altın fiyatları
Gram: 725,49
Çeyrek: 1.226,00
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Yarım:2.463,00
Cumhuriyet: 4.870,00
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