28 yaş küçük sevgilisi var Beyazıt Öztürk Lavin Ay ilişkisi bir fotoğrafla ifşa oldu

Uzun bir süredir yalnızca reklam filmleriyle hayranları karşısına çıkan Beyazıt Öztürk, bu kez işiyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Müzmin bekar olarak adlandırılan Beyaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan Beyaz, 28 yaş küçük sevgilisiyle birlikte yaşıyor. Boğaza nazır evinden çekilen bir fotoğraf Lavin Ay ile olan ilişkisini ifşa etti.