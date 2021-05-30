28 yaş küçük sevgilisi var Beyazıt Öztürk Lavin Ay ilişkisi bir fotoğrafla ifşa oldu
Şovmen Beyazıt Öztürk 28 yaş küçük sevgilisi Azeri güzel Lavin Ay ile kendi evinde ifşa oldu. Lavin Ay'ın yarı çıplak yaptığı paylaşım ikiliyi ele verdi.
Uzun bir süredir yalnızca reklam filmleriyle hayranları karşısına çıkan Beyazıt Öztürk, bu kez işiyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Müzmin bekar olarak adlandırılan Beyaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan Beyaz, 28 yaş küçük sevgilisiyle birlikte yaşıyor. Boğaza nazır evinden çekilen bir fotoğraf Lavin Ay ile olan ilişkisini ifşa etti.
Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.
Öztürk'ün evinde kalan kadının Lavin Ay olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı.
Magazin Burada'nın haberine göre, Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu.