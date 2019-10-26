28 Ekim-3 Kasım haftalık burç yorumları
28 Ekim-3 Kasım haftalık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu için neler söylüyor? Bu hafta Merkür gerilemesi başlıyor. Merkür retrosu 28 Ekim-3 Kasım haftasında hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte 28 Ekim-3 Kasım haftalık burç yorumları aşk, ilişki, kariyer, sağlık falının detayları.
28 Ekim-3 Kasım haftalık burç yorumları hangi burç için neler söylüyor? Bu hafta çarşamba günü yılın son Merkür gerilemesi başlıyor. Tüm burçlar için Merkür'in retro hareketinin etkilerini hisedecek. Bu hafta uzaklardan haber almak, teknolojik aletlerde bozulmalar, çeşitli aksaklıklar mümkün. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için 28 Ekim-3 Kasım haftalık burç yorumlarının detayları, aşk, iş, kariyer ve sağlık falı yorumları.
KOÇ: Koç burcunda doğduysanız, bu hafta gerçekleşmesi gereken önceden planlanmış işler veya olayların gelişimi hakkında endişeli olacaksınız. Hoş olmayan sağlık problemleri olabileceği için hafta boyunca ağır iş yüklerinden kaçının. 28 Ekim-3 Kasım haftasında, önemli kişisel konularda yardımınıza veya yardımınıza güvenecek bir akrabanızla bir ilişkiniz olacak. İş için seyahat etmek veya önemli insanlarla tanışmak için bu hafta iyi bir seçenek olabilir. Başka bir şehirde veya ülkede yaşayan biriyle yapılan bir mektup veya sohbette duyacaklarınıza şaşıracaksınız. Başka bir şehirde veya yurtdışında bir iş arıyorsanız, bu eylemler için başarılı bir hafta olacaktır. Aşk hayatınız gelişecek, ancak beklentilerinizi veya planlarınızı her zaman karşılamayabilir. Bu hafta yalnız olan Koçlar, ilgileri ve bilgi birikimiyle şaşırtacak bir kişiyle tanışacaklar. Bu haftaki ihtilaflar duygusal tezahürleriniz, hassas konulara duyarlı olmanız veya uzlaşma arzusu eksikliğinden kaynaklanacak. Bu hafta, hamilelik veya çocukla ilgili ilginç olaylar gelişebilir. Kadınlar alışveriş yapmayı, kişisel gardırobunu, eşyalarını veya ev eşyalarını değiştirme isteği içinde olacaklar. Erkeklerin çoğu aile taahhüdünü sakince kabul etmek zorunda kalacaklar ve sorumluluklarını çabucak yerine getirmek isteyecekler.
BOĞA: Eğer Boğa burcunda doğduysanız, bu hafta maddi meseleler, bir belge veya sözleşme ile ilgili beklenmeyen taahhütlerle uğraşmak zorunda kalacaksınız. 28 Ekim-3 Kasım haftasında günlük işlerinizi planlamanızı zorlaştıracak meseleler yaşayacaksınız. Bu nedenle etkinlikler beklentilerinizden farklı olacaktır. Bu hafta eviniz veya aileniz için beklenmeyen harcamalar gündemde. Kaçırılmış bir ödeme veya diğer yükümlülüklerle ilgili görevleriniz olacak hazır olun. Bu, ölen bir akrabanın mirası veya mülkiyetini içeren davalar için de uygun bir hafta olacaktır. Hafta boyunca sizi üzecek bir telefon alabilirsiniz. Kamusal bir iş yüzünden canınız sıkılabilir. Hafta boyunca, dikkatiniz akrabalarınızın ya da arkadaşlarınızın hayatlarında hoş olmayan bir duruma neden olacak. Bu hafta aşk hayatınız samimi ve ilginç deneyimlere açık. İşinizde size uygun olan farklı durumlardan, önerilerden veya değişikliklerden yararlanabilirsiniz. Boğa kadınları yakın ve uzak arkadaşlarla sohbetler veya toplantılarla ilginç bir sosyal hayatın içine girecekler. Yeni arkadaşlıklara meyillisiniz. Boğa erkekleri bu hafta şanslı hissedecek. Sadece olayları ve insanları değiştirmeye çalışmadan onları kabul edin.
İKİZLER: İkizler burcunda doğduysanız, bu hafta işinizle veya kişisel yaşamınızla ilgili bir teklifle alakalı olabilecek önemli bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Hafta boyunca arkadaşınızla veya komşunuzla birebir duygusal bir olay da yaşayabilirsiniz. 28 Ekim-3 Kasım haftasında aşk hayatınız farklı duygusal deneyimler getiriyor olacak. İlişkinizin geleceği için önemli konuşmalar ve gelişmelerin eşiğindesiniz. Yalnız ikizler bu hafta romantik bir tanışıklık yaşayabilirler. Hafta boyunca, bir satın alma işlemi ya da halihazırda sahip olduğunuz mülkün türü ile ilgili bir anlaşmazlığın üstesinden gelmek için çabalamanız gerekecek. Yakın gelecekte ortaya çıkacak önemli bir karar veya değişiklik konusunda geçici gerilimler yaşayabilirsiniz. Kararlarınızda ve eylemlerinizde kişisel sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir haftadasınız. İkizler kadınları, ailedeki bir adam, bir meslektaş veya bir iş ortağı ile ilgili önemli eylem ve kararlarında dikkatli olmalı. İkizler erkekleri ise manipülasyon ve hileye karşı duyarlı olacak ve başkalarının kişisel amaçları için kullanılmamak için dikkatli olmalı.