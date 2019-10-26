28 Ekim-3 Kasım haftalık burç yorumları

BOĞA: Eğer Boğa burcunda doğduysanız, bu hafta maddi meseleler, bir belge veya sözleşme ile ilgili beklenmeyen taahhütlerle uğraşmak zorunda kalacaksınız. 28 Ekim-3 Kasım haftasında günlük işlerinizi planlamanızı zorlaştıracak meseleler yaşayacaksınız. Bu nedenle etkinlikler beklentilerinizden farklı olacaktır. Bu hafta eviniz veya aileniz için beklenmeyen harcamalar gündemde. Kaçırılmış bir ödeme veya diğer yükümlülüklerle ilgili görevleriniz olacak hazır olun. Bu, ölen bir akrabanın mirası veya mülkiyetini içeren davalar için de uygun bir hafta olacaktır. Hafta boyunca sizi üzecek bir telefon alabilirsiniz. Kamusal bir iş yüzünden canınız sıkılabilir. Hafta boyunca, dikkatiniz akrabalarınızın ya da arkadaşlarınızın hayatlarında hoş olmayan bir duruma neden olacak. Bu hafta aşk hayatınız samimi ve ilginç deneyimlere açık. İşinizde size uygun olan farklı durumlardan, önerilerden veya değişikliklerden yararlanabilirsiniz. Boğa kadınları yakın ve uzak arkadaşlarla sohbetler veya toplantılarla ilginç bir sosyal hayatın içine girecekler. Yeni arkadaşlıklara meyillisiniz. Boğa erkekleri bu hafta şanslı hissedecek. Sadece olayları ve insanları değiştirmeye çalışmadan onları kabul edin.