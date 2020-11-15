270 kişiyle parti düzenledi! Aslan Gülman bakın kendini nasıl savundu
Geçtiğimiz haftalarda Bebek'teki 250 milyon lira değerindeki lüks yalısında Cadılar Bayramı partisi veren Kemal Gülman ile Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, Ulus'ta görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda Bebek'teki 250 milyon lira değerindeki lüks yalısında Cadılar Bayramı partisi veren Kemal Gülman ile Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki akşam Ulus'ta kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen çiftin keyfi yerindeydi. Aslan Gülman, çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında, eliyle yüzünü saklamaya çalıştı.
Yaklaşık 200 kişilik koronavirüs önlemlerine dikkat edilmeyerek, mesafesiz ve maskesiz Cadılar Bayram partisi veren Aslan Gülman, duyarsızca bir parti yaptıklarını ve kamuoyundan özür dilediğini söyledi.
Aslan Gülman, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Gençliğimize vermenizi diliyorum. Kamuoyundan da özür diliyorum. Çok kötü bir zamanda, duyarsızca bir parti yaptık. Rahatsız olan herkesten özür diliyorum. Kusura bakmayın lütfen.