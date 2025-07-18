270 kişinin öldüğü uçak kazasında dikkat çeken kara kutu detayı

Hindistan'da 12 Haziran'da havalandıktan kısa süre sonra asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarparak düşen ve 270 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan uçağa ait kara kutuların incelenmesinin ardından, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışını kesen kişinin deneyimli kaptan pilot olduğu ileri sürüldü.