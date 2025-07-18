270 kişinin öldüğü uçak kazasında dikkat çeken kara kutu detayı
Hindistan'da 12 Haziran'da düşen ve 270 kişinin ölümüne neden olan yolcu uçağının kara kutusu verilerine göre, kazadan saniyeler önce uçağın her iki motoruna yakıt akışını kesen kişinin deneyimli kaptan pilot olduğu iddia edildi.
Hindistan'da 12 Haziran'da havalandıktan kısa süre sonra asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarparak düşen ve 270 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan uçağa ait kara kutuların incelenmesinin ardından, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışını kesen kişinin deneyimli kaptan pilot olduğu ileri sürüldü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin soruşturma hakkında bilgi sahibi olan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçağın kara kutusundan elde edilen verilerde, kazadan önce iki pilot arasında geçen konuşmalara ulaşıldı.
Yetkililer, kayıtlarda uçağı kullanan yardımcı pilotun kalkıştan saniyeler sonra neden her iki motora yakıt akışını sağlayan kontrol düğmelerini "çalıştır" konumundan "durdur" konumuna getirdiğine dair deneyimli pilota soru sorduğunun duyulduğunu öne sürdü.
Yardımcı pilotun sesinin endişeli ve panik halinde geldiğini ifade eden yetkililer, deneyimli pilotun ise sakin olduğunu aktardı.