270 bin TL'lik kaçamak! Fotoğraflar sızınca Hande Erçel'in sevgilisi Kaan Yıldırım çileden çıktı
Kerem Bürsin ile ayrılan Hande Erçel kısa süre sonra Kaan Yıldırım'la olan aşkının fotoğrafları sızınca olanlar oldu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin ile yollarını ayırmıştı. Erçel, çok geçmeden gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırdı.
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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınırken geçtiğimiz günlerde Erçel, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
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Erçel, aşk iddialarını reddetmedi ve 'iyi gidiyor' şeklinde bir açıklama yaptı.
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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım gözlerden uzak bir tatil yapmak isteyince Marmaris'te lüks bir oteli tercih etti.
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