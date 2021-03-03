27 yıl sonra ilk! Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı

Bodrum'a daha çok yaz tatili için geldiklerini ancak pandemi nedeniyle bu yıl kışı da burada geçirdiklerini ifade eden Hikmet Dönmez (62) ise "27 senedir buraya geliyoruz ama daha ilk defa bu yolun açıldığını gördüm. Görünce şaşırdım. Bir haftadır bu şekilde. Her sene adaya giden ve daha sığ olan yoldan geçip adaya yürüyenler oluyor. Burada yürümek normal şartlarda çok zor. Burada yaklaşık 10 sene önce arkeolojik bir kazı yapıldı. İki dağın arasından Tavşan Adası'na Myndos denilen batık kent çıktı.