27 Nisan altın fiyatları geriledi gram 906 lira oldu! Düşüş sürecek mi? Yatırımcıya bomba tavsiyeler
Altın fiyatlarındaki kafa karışıklığı sürüyor. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 906 liradan alıcı buluyor. Yatırımcı düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte günün rakamları ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün yatırımcılara yön verecek kritik mesajları...
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 906,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 905,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.485 lira, Cumhuriyet altını da 6.068 liradan satılıyor.
Altın onsu ne kadar?
Dün, yüzde 0,4 yükselişle 1.905,3 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,24 azalışla 1.900,7 dolardan işlem görüyor.
Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.
Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.