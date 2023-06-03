27 Mayıs akşamına kadar kaç muhazakâr Yasak Elma yedi

Yaz başladı…

Bu yaz haftasonu sabahına bir BBC haberi ile başlamak istiyorum.

Başlıktaki "BBC'yi", bildiğimiz BBC ile karıştırmayın.

Bizimki "Beyaz Balina Cemiyeti…"

"Beyaz Balina İşsiz Mutlu Gazeteciler Kulübü'nün" adını, Beyaz Balina Gazeteciler Cemiyeti olarak değiştirdik.

Çünkü üye sayımız Gazeteciler Cemiyeti'nin üye sayısını geçmek üzere ve artık resmen rakibiz…

Gelelim bu sabahki habere…

HaberTürk'te hangi yazar gidiyor, hangisi değişiyor

Türkiye medya sektöründen gelen son haberler doğruysa, seçim öncesi muhalif kanalların en yükselen kanalı HaberTürk bütün köşe yazarlarını işten çıkarıyormuş.

Fatih Altaylı'dan sonra Serdar Turgut'un işine son verildi. (Bence Serdar'a en büyük iyilik. Bu sayede belki mizaha dönecek)

Bana gelen bilgiler doğruysa Nihal Bengisu Karaca, Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün yazılarına da son verilmiş.

Oray Eğin artık bir gusto ve hayat yazarı olacakmış. (Bakın işte buna da sevindim. Çünkü o konularda en beğendiğim yazardır diyebilirim) Nagehan Alçı'dan da siyaset dışı konularda gazetecilik yapması istenmiş. (Eminim Nagehan bunu çok iyi yapar.)

Köşe yazarları değil köşe yazarlığı kovuluyor

Ama anladığım şu…

HaberTürk yönetimi köşe yazarlarını değil, köşe yazarlığını işten kovuyor…

Böyleyse bence bingo…

Doğru karar…

Zaten nesli tükenmiş bir dinozor türünü Jurassic team parkına gönderiyorlar demektir.

Darısı öteki gazetelerin başına…

Sabah'ın en tanınmış üç yazarı öldü, yerine kim gelecek

Tabii en büyük yazar tensikatı Sabah'ta oldu.

Önce gazetenin hayat konularındaki tek yaşayan uzvu Hıncal Uluç öldü.

Arkasından, ardından hiç de güzel şeyler yazılmayan ama en entelektüel ve renkli siması Engin Ardıç hayatını kaybetti.

Şimdi ise görüşlerimiz çok farklı olmakla birlikte her zaman ilgiyle izlediğim yazarı Mehmet Barlas vefat etti…

Hepsine Allah rahmet eylesin…

Bakıyorum Sabah'ın onların yerini doldurmak için en küçük çabası ve arzusu yok.

Galiba onlar da köşe yazarlığı mesleğini, kovmasalar bile emekliye ayırmaya hazırlanıyor…

Asıl önemli olan şu: Konuşan kafalar da gönderilecek mi?

HaberTürk yöneticisine döneyim… Bundan da önemli önemli bir karar almış.

"Konuşan kafaları da kovuyormuş.."

Başındaki yönetici, "Ben artık kanalımda konuşan kafa siyaseti istemiyorum" demiş.

Bence orada da konuşan kafaları değil, konuşan kafa programlarını kovuyor demektir.

O da doğru bir karar…

Öteki haber kanalları da konuşan kafaları kovar mı?

Onu öteki haber kanalları da takip ederse hiç şaşırmam.

Tahminim de şu.

Hayatını bundan kazanan muhalif haber kanalları bir süre direnecek, sonra onlar da konuşan kafa programlarını bitirecek.

Gazeteci arkadaşlara 3 kelime: "Show time folks"

Gazeteci arkadaşlara şunu söylemek isterim:

"Show time folks…"

Artık "Entertainement zamanı…"

Yani unutma ve eğlenme…

Yetenekli gazetecileri şimdi göreceğiz…

Bakalım kimler işini ciddi biçimde yaparken, aynı zamanda eğlendirmeyi de başarabilecek…

Şunu bilin ki, önümüzdeki bir yıl içinde sadece onlar ayakta kalabilecek.

Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi bilebilenler…

Şimdi kendi işime döneyim.

Seçimden bir gece önce Sait Halim Paşa Yalısı

Son yılların en başarılı televizyon dizilerinden biri olan "Yasak Elma" bu pazartesi akşamı yayınlanacak son bölümü ile Türkiye'de ekranlara veda ediyor.

Dizinin son bölümü geçen Cumartesi Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi.

Son bölümü, dizinin yapımcısı Medyapım'ın başkanı Fatih Aksoy bizzat yönetti.

Televizyon sektöründe çalışanlar bilir.

Fatih Aksoy bir diziyi en hızlı çeken yönetmenlerden biridir aynı zamanda.

Ama artık yapımcılık ve şirket yönetimi ile uğraşıyor.

Yine de her dizinin senaryosundan, oyuncu kadrosuna ve çekiminden seslendirmesine kadar çok yakından takip eden bir yönetici…

Kırmızı elbise içinde 50'ye meydan okuyan bir Şevval

Dizinin çekiminden sonra akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nın bahçesinde bir veda partisi düzenlendi.

Davetliler arasında ben de vardım…

Seçimden önceki geceydi ve hepimize iyi geldi.

Oyuncular tam kadro oradaydı…

Şevval Şam her zamanki ışıl ışıl parlıyordu.

Tanıyan herkes bilir, aslında dizide oynadığı rolün tam aksi bir karaktere sahiptir.

Doğrucu ve cesur bir kadın…

O gece üzerinde kırmızı bir elbise vardı. Saç modeli harikaydı ve dediğim gibi ışıl ışıl parlıyordu.

Hep diyorum 40'lar bir kadının en güzel yaşlarıdır.

Şevval bir yıl sonra bunu 50'li yaşlara da taşımaya hazırlanıyor.…

Seyrettiğim 3 Türk TV dizisi

Gecede Fatih Aksoy'la sohbet ettim.

Yasak Elma ve Sadakatsiz Türk televizyonlarında seyrettiğim iki dizi.

Daha önce Gülse Birsel'in hiçbir dizisini kaçırmadım.

Yasak Elma gerçek bir küresel televizyonculuk başarısı…

Bakın size onunla ilgili bazı çarpıcı rakamlar vereyim.

6 yıl boyunca izlediğim tek dizi ise Yasak Elma

Yasak Elma hakkında…

(*) ALTINCI SEZON

Dizinin ilk bölümü 19 Mart 2018'de yayınlandı. Son bölümü ise 5 Haziran 2023'de, yani bu pazartesi akşamı yayınlanacak. Bu yıl altıncı sezonu oluyor.

(*) 177 BÖLÜM

Bu 6 yıl içinde 177 bölüm yayınlanmış olacak. Bu da ne kadar tutulduğunu açıkça gösteriyor.

Muhafazakâr Türkiye'de bu diziyi kim izledi: Cumhur mu, Millet İttifakı mı?

(*) ORTALAMA 9 KÜSÜR REYTİNG

Dizinin 74 bölümü şu reytingleri yaptı:

Total'de 9.79,

AB'de 9.89

ABC 1'de 9.74

Bu da dizinin Türk toplumunun, eğitimli, daha az eğitimli, varlıklı, daha az varlıklı, şehirli, kasabalı çok geniş bir kitle tarafından izlendiğini gösteriyor.

Bu hesapla her bölümü hem Cumhur İttifakı, hem de Millet İttifakı'na oy veren ortalama 6 milyon kişi seyretmiş..

Baştan sona en çok ekranda kalan iki isim kimdi?

(*) ŞEVVAL, EDA VE ZEYNEP BASTIK

Bu dizinin bir özelliği de 6 yıl boyunca çok sayıda oyuncunun rol almasaydı. Mesela Ebru Şahin, Gökhan Alkan ve Zeynep Bastık gibi isimler de oynadı. Bu bakımdan bir rekor bile olabilir.

Ekran'ın birinci ve son bölümünde yer alan iki isim Şevval Şam ve Eda Ece'ydi…

Yani en fazla oynayan oyuncular onlardı.

Kaç ülkede yayınlandı

(*) 70 ÜLKEDE YAYINLANDI

Yasak Elma, Türkiye'nin "Yumuşak Gücü'nün" en önemli dizilerinden biri oldu. Bugüne kadar 70 ülke televizyonunda gösterildi. Arap ülkeleri, Rusya, Latin Amerika ve Avrupa'da pek çok televizyon diziyi yayınladı.

19 Şubat 2023 günü İspanya'da ne oldu

(*) İSPANYA"DA SON 10 YILIN EN İYİSİ

İspanya Antenna 3 kanalında 19 Şubat'ta yayınlanan ilk bölümü son 10 yılın en iyi drama premieri ödülünü aldı. O tarihten beri pazartesi-cuma öğleden sonra slotunda rekor kırıyor.

10 yıl yayınlanan Friends'in her bölümü kaç dakika

Gece hep birlikte eğlenirken aklıma Friends dizisi geldi.

Bana göre dünya televizyonculuk tarihinin en başarılı dizisidir.

İlk bölümü 22 Eylül 1994'de son bölümü isse 6 Mayıs 2004'de yayınlanmıştı.

Tam 10 sezon, yani 10 yıl devam etmiş.

550 saatlik Yasak Elma, 22 dakikalık kaç Friends

Şöyle bir karşılaştırma yaptım.

Friends'in her bölümü 20-22 dakika…

Bizdeki dizilerin ise 120 ile 150 dakika…

Yasak Elma'nın dış ülkelerdeki gösterim süreleri de buna göre bölünerek, kısaltılıyor.

Dış ülkelere satılan Yasak Elma dizisinin tamamı 550 saat…

Bunu Friends boyutların getirirseniz, aşağı yukarı 20 sezon ediyor…

Yani 20 yıl süren bir başarı…

Dünya televizyon tarihinde çok zor bir başarı hikâyesi bu…

Dün akşam İstanbul Peninsula Oteli'nde İKA'lar

Dün akşam İstanbul'da, henüz resmi açılışı yapılmayan Peninsula Oteli'ninde çok önemli bir davet vardı.

Dünyanın en önemli televizyon ödülü olan Emmy Awards'ın önde gelen televizyon yayıncıları iki gündür İstanbul'daydı ve dün gece finalini kutladılar.

Ev sahibi dünya çapında başarı kazanan Türk dizilerini yapan Ay Yapım'ın CEO'su Kerem Çatay'dı.

Bu insanları İstanbul'da bir araya getiren şey, Türkiye'nin "Yumuşak Gücünü" oluşturan İKA'ların başarısıydı. (İnsanlı Kültür Araçları…)

Yani televizyon dizilerinin…

Türkiye'de geri ve arkaik bir dönemi temsil eden Konuşan Kafa televizyonculuğu yavaş yavaş kaybolurken, meydan gerçek televizyon başarı hikâyelerine kalıyor.

Kural da şu.

Eğlendirmeyi başaran kazanır ve kazandırır…