27 kişinin izlediği Laz Kit filminin yapımcısı iddialı: Kendimi köprüden atarım
3 Ocak’ta vizyona giren ve sadece 27 kişi tarafından izlenen Laz Kit’in yapımcısı Zeki Akıncı, alay edenlere tepki gösterdi. Küfürsüz filmin sanat sayılmadığını belirten Akıncı, "Benim filmim sektördeki onlarca komedi filminin yüzde 90’ından daha iyi değilse, kendimi köprüden atarım.” dedi.
3 Ocak'ta gösterime giren Laz Kit filmi gişede hüsrana uğradı. Bir haftada sadece 27 kişi tarafından izlenen film sosyal medyada dalga konusu olunca, yapımcı Zeki Akıncı, eleştirilere tepki gösterdi.
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Başrollerini Tuğba Özay, Sinan Bengier, Çılgın Sedat ve Esra Sönmezer’in paylaştığı Laz Kit, gişede büyük hüsrana uğradı. 3 Ocak’ta vizyona giren ve 28 kişinin rol aldığı filmi sadece 27 kişinin izledi.
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Bu rakamla Twitter’da ‘en çok konuşulanlar’ listesine giren Laz Kit'in yapımcısı Zeki Akıncı, yaşadığı talihsizlikleri anlattı.
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Küfürsüz film sanat sayılmıyor
Filminin arkasında olduğunu vurgulan Akın, “Bu ülkede küfürsüz film sanat sayılmıyor. İzlemeden alay etmek çok kolay" dedi.
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