27 haftalık hamile Merve Özbey pozunu paylaştı anne olmak için artık gün sayıyor
Anne olmak için artık gün sayan şarkıcı Merve Özbey, 27 haftalık hamile pozunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Kenan Koçak ile şubat ayında evlenerek dünyaevine giren Merve Özbey, şimdilerde 27 haftalık hamile. Başarılı şarkıcı, gözlerden uzak koronavirüs nedeniyle evinde izole bir şekilde hamilelik geçirirken pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmiyor.
Anne olmak için gün sayan Özbey, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. 32 yaşındaki Merve Özbey, bu gönderisine, "27 haftalık hamile" notunu düştü.
Şubat ayında Kenan Koçak ile evlenen şarkıcının paylaşımına takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.
Özbey, geçtiğimiz haftalarda kız bebek dünyaya getireceğini şu ifadelerle duyurmuştu:
''Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür...''