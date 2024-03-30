26 yaşındaki kadın diş hekiminin feci ölümü! Yakınları yasa boğuldu
Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda gireceği sapağı kaçıran otomobil sürücüsü bariyerlere sert bir şekilde çarptıktan sonra bir başka araçla çarpışarak durabildi. Kaza sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü ise yakınlarını yasa boğdu.
Olay, önceki gün saat 18.50 sıralarında TEM Kağıthane Okmeydanı-Eyüpsultan Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 34 NRS 98 plakalı otomobil ile seyreden 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç, yol ayrımına geldiği esnada yolu kaçırınca bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola doğru savrulan otomobil, aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan sürücü İbrahim Ata idaresindeki 34 EDU 019 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu otomobiliyle bariyerlere çarpan Nurşah Kılınç ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla çıkarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.