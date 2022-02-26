26 Şubat gram altın 835 liraya geriledi! İslam Memiş'ten çarpıcı altın açıklaması "Sakın almayın"

"Kaybedecekler"

-Doğal olmayan şöyle tepki vardı. Dolar endeksinin yükselmesi... 2022 yılında küçük yatırımcıyı oturtmayacaklar sürekli manipülasyon... Kısa vadede alt-sat yaparım diyenler bu yıl da zarar edecekler. Kısa vadeli satış yapmayın diye uyardım. Benim gram altın TL'de beklentim 1450 lira ons altın 2150 dolar...