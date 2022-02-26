26 Şubat gram altın 835 liraya geriledi! İslam Memiş'ten çarpıcı altın açıklaması "Sakın almayın"
RUSYA ve Ukrayna arasında yaşananlar piyasaları altüstü etti. Gram altın da 920 liraya çıkarak sınırları zorladı. Öte yandan dün yaşanan gelişmeler sonrası ani bir düşüş yaşandı. Hafta sonu yani bugün gram altın 835 lira seviyesinde işlem görüyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de altın fiyatlarını değerlendirdi ve yatırımcıya önemli mesajlar verdi.
Yatırımcının kafası karışık...Hızla yükselen ve ani düşüşle yatırımcıyı şoke eden altın için uzmanından çarpıcı açıklamalar geldi. 26 Şubat gram altında düşüş sürüyor.
Gram altın 838,68, çeyrek altın 1.399,00, yarım altın 2.798,00, cumhuriyet altını da 5.576,00 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Para Üstü TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
-Savaş fiyatlaması başladı ama geçtiğimiz 10 günde savaş söylemleri ile piyasalar manipüle edildi. Piyasaları ciddi anlamda gerdiler.
"Kaybedecekler"
-Doğal olmayan şöyle tepki vardı. Dolar endeksinin yükselmesi... 2022 yılında küçük yatırımcıyı oturtmayacaklar sürekli manipülasyon... Kısa vadede alt-sat yaparım diyenler bu yıl da zarar edecekler. Kısa vadeli satış yapmayın diye uyardım. Benim gram altın TL'de beklentim 1450 lira ons altın 2150 dolar...