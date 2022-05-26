26 Mayıs altın resmen uçuyor gram 970 lirayı geçti uzmanlardan bomba yorum yükseliş sürecek mi?

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 973,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.539 liradan satılıyor.