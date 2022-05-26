26 Mayıs altın resmen uçuyor gram 970 lirayı geçti uzmanlardan bomba yorum yükseliş sürecek mi?
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 26 Mayıs altının gram fiyatı 970 lirayı geçti. Uzmanlar ne diyor? Devamı gelir mi? İşte altın piyasasında son durum...
Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 974,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 973,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.539 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.850 dolardan işlem görüyor.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.