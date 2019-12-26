26 Aralık güneş tutulması burçlara etkileri sarsılacağız ama...
26 Aralık güneş tutulması Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Kova, Oğlak, Balık burcu etkileri uzun vadeli olacak. Yeni ay'da gerçekleşen 26 Aralık halkalı güneş tutulması etkilerini hırslarımız üzerinde gösterecek. Güneş tutulması tüm burçların hayatında sarsıntı yaratacak ancak bu sartıntı kötü hissettirse de sonuçları iyi olacak. İşte bugün saat 08.12'de başlayacak olan halkalı güneş tutulması etkileri.
Halkalı güneş tutulması burçlara etkilerini sizler için derledik. Yeni Ay'la birlikte yaşanan güneş tutulması Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu etkileri haberimizde. 26 Aralık'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek olan bu yılın son güneş tutulmasına yaklaşıyoruz. Bugün Türkiye saatiyle 08.12'de gerçekleşen halkalı güneş tutulması Aralık ayının enerjisini ve ruh halini tamamen değiştirecek. Halkalı güneş tutulmasının olduğu bugün aynı zamanda yeni ay da var. Yeni aylar, yeni döngülerin başlangıcını ifade ederler. Bu yeni ay aynı zamanda halkalı bir güneş tutulmasıyla gelince önümüzdeki 10 yıl bizi etkileyecek bir dönemi başlatıyor. Taptaze bir enerji getiren yeni ay, halkalı güneş tutulmasının etkisiyle bu özelliğini yitirecek. Çünkü güneş tutulması burçları her zaman sallar. Güneş tutulması sadece heyecan verici gelişmeler ve başlangıçlar getirmekle kalmaz, aynı zamanda daha önce kilitli olan kapıları da açar. Eğer yanlış yoldaysanız, tutulma sizin için bir şeyleri sarsacak. Kafa karıştırıcı etkiler gösterecek. Ancak karışıklık sonuçta sizin için iyi olacak. Bu yeni ay, Oğlak güneş sezonunun başlamasından sadece birkaç gün sonra Oğlak burcunda gerçekleşecek. Ayrıca yılın Oğlak burcundaki ikinci yeni ay olacak (birincisi Ocak ayıydı), kesinlikle Oğlak'ın yoğun çalışma, hırs ve istikrarlı planlarının yoğun enerjisini hissettirecek. Oğlak burcundaki güneş tutulması ile hırslarımızı ve uzun vadeli planlarımızı masaya yatıracağız. Oğlak'ın enerjisi önümüzdeki 12 ay boyunca bize önemli ölçüde eşlik edecek. Çünkü servet gezegeni Jüpiter, 20 Aralık 2020'ye kadar Oğlak'ta kalacak. Kalıcılığımız sayesinde sıkı çalışmamız için somut sonuçlar göreceğiz.
KOÇ: Koç, yeni ay-güneş tutulması enerjisi istediğiniz gibi gitmek için ideal olmasa da, planlarınızı çok fazla bağlı olmadan düşünmek ve yeni ilhamlara açık kalmak için iyi bir fırsat olacak. Çünkü muhtemelen çok ilham getirecek. Bir sonraki planlarınızı düşünürken pragmatik Oğlak burcunun yavaş ve istikrarlı enerjisini kullanın.
BOĞA: Genellikle, tutulmalar yeni projelere başlamak için doğru zaman değildir. Ama Boğa, uzun süredir zihninizde sağlam ve ayrıntılı planlar yaptınız. Çalışkan yeni Oğlak ayı sizi bu hedefleri gerçeğe dönüştürmek için adımlar atmaya davet ediyor. Planlamak için çok zamanınız oldu, bu yüzden harekete geçme zamanı.
İKİZLER: İkizler, gizlilik ve romantizm, yeni ay ve güneş tutulması sırasında kesinlikle aklınızda olacak. Bu yılın son altı ayında mahremiyet bölgenizde neler oldu düşünün! Bir sonraki adımlarınızı tanımlamanıza yardımcı olmak için öğrendiklerinizden yararlanın. İhtiyacınız olan sınırları tanımlayabilmeniz için çalışmak ve planlamak önemli.