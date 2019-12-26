26 Aralık güneş tutulması burçlara etkileri sarsılacağız ama...

Halkalı güneş tutulması burçlara etkilerini sizler için derledik. Yeni Ay'la birlikte yaşanan güneş tutulması Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu etkileri haberimizde. 26 Aralık'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek olan bu yılın son güneş tutulmasına yaklaşıyoruz. Bugün Türkiye saatiyle 08.12'de gerçekleşen halkalı güneş tutulması Aralık ayının enerjisini ve ruh halini tamamen değiştirecek. Halkalı güneş tutulmasının olduğu bugün aynı zamanda yeni ay da var. Yeni aylar, yeni döngülerin başlangıcını ifade ederler. Bu yeni ay aynı zamanda halkalı bir güneş tutulmasıyla gelince önümüzdeki 10 yıl bizi etkileyecek bir dönemi başlatıyor. Taptaze bir enerji getiren yeni ay, halkalı güneş tutulmasının etkisiyle bu özelliğini yitirecek. Çünkü güneş tutulması burçları her zaman sallar. Güneş tutulması sadece heyecan verici gelişmeler ve başlangıçlar getirmekle kalmaz, aynı zamanda daha önce kilitli olan kapıları da açar. Eğer yanlış yoldaysanız, tutulma sizin için bir şeyleri sarsacak. Kafa karıştırıcı etkiler gösterecek. Ancak karışıklık sonuçta sizin için iyi olacak. Bu yeni ay, Oğlak güneş sezonunun başlamasından sadece birkaç gün sonra Oğlak burcunda gerçekleşecek. Ayrıca yılın Oğlak burcundaki ikinci yeni ay olacak (birincisi Ocak ayıydı), kesinlikle Oğlak'ın yoğun çalışma, hırs ve istikrarlı planlarının yoğun enerjisini hissettirecek. Oğlak burcundaki güneş tutulması ile hırslarımızı ve uzun vadeli planlarımızı masaya yatıracağız. Oğlak'ın enerjisi önümüzdeki 12 ay boyunca bize önemli ölçüde eşlik edecek. Çünkü servet gezegeni Jüpiter, 20 Aralık 2020'ye kadar Oğlak'ta kalacak. Kalıcılığımız sayesinde sıkı çalışmamız için somut sonuçlar göreceğiz.