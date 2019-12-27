26 Aralık 2019 halkalı güneş tutulması burçları bakın nasıl etkiliyor

Bu yeni ay aynı zamanda halkalı bir güneş tutulmasıyla gelince önümüzdeki 10 yıl bizi etkileyecek bir dönemi başlatıyor. Taptaze bir enerji getiren yeni ay, halkalı güneş tutulmasının etkisiyle bu özelliğini yitirecek. Çünkü güneş tutulması burçları her zaman sallar. Güneş tutulması sadece heyecan verici gelişmeler ve başlangıçlar getirmekle kalmaz, aynı zamanda daha önce kilitli olan kapıları da açar.