26 Ağustos altın fiyatları! Düşüş sürüyor gram 1024 lira seviyesinde analistlerden flaş yorum

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde fiyatlarda düşüş var. Dün dolardaki yükselişe paralel altın da değer kazanmıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.024,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.864 liradan satılıyor.