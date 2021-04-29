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252 bin TL talep etmişti! Gökçe Kırgız Taner gençlik hatasını itiraf etti: Keşke...

252 bin TL talep etmişti! Gökçe Kırgız Taner gençlik hatasını itiraf etti: Keşke...

15 yıl önce 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısıyla ünlenen Gökçe Kırgız Taner, gençlik hatasını anlattı.

252 bin TL talep etmişti! Gökçe Kırgız Taner gençlik hatasını itiraf etti: Keşke...

Gökçe Kırgız Taner, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Asıl ismi Merve Doğan olan Gökçe Kırgız Taner’in, Gökçe Kırgız isimli şahsı taklit ettiği ve şarkıyı sahiplendiği öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı genç yaşlarda yaptığı hatayı anlattı.

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252 bin TL talep etmişti! Gökçe Kırgız Taner gençlik hatasını itiraf etti: Keşke...

Geçtiğimiz şubat ayında Yılmaz Taner ile evlenen Gökçe Kırgız Taner, evliliğin güzel gittiğini söyledi.

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252 bin TL talep etmişti! Gökçe Kırgız Taner gençlik hatasını itiraf etti: Keşke...

Kolundaki yanık izi dikkat çeken Kırgız Taner, “Yemek yaparken yaktım. Malum pandemi sonrası mutfağa daha fazla girmeye başladık” dedi.

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252 bin TL talep etmişti! Gökçe Kırgız Taner gençlik hatasını itiraf etti: Keşke...

2007 yılında seslendirdiği ‘Kalbime Gömerim Zaman’ şarkısı ile tanınan Gökçe Kırgız Taner’in, eseri ve markayı çaldığı iddia edilmişti. 

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