252 bin TL talep etmişti! Gökçe Kırgız Taner gençlik hatasını itiraf etti: Keşke...
15 yıl önce 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısıyla ünlenen Gökçe Kırgız Taner, gençlik hatasını anlattı.
Gökçe Kırgız Taner, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Asıl ismi Merve Doğan olan Gökçe Kırgız Taner’in, Gökçe Kırgız isimli şahsı taklit ettiği ve şarkıyı sahiplendiği öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı genç yaşlarda yaptığı hatayı anlattı.
Geçtiğimiz şubat ayında Yılmaz Taner ile evlenen Gökçe Kırgız Taner, evliliğin güzel gittiğini söyledi.
Kolundaki yanık izi dikkat çeken Kırgız Taner, “Yemek yaparken yaktım. Malum pandemi sonrası mutfağa daha fazla girmeye başladık” dedi.
2007 yılında seslendirdiği ‘Kalbime Gömerim Zaman’ şarkısı ile tanınan Gökçe Kırgız Taner’in, eseri ve markayı çaldığı iddia edilmişti.