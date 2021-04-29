252 bin TL talep etmişti! Gökçe Kırgız Taner gençlik hatasını itiraf etti: Keşke...

Gökçe Kırgız Taner, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Asıl ismi Merve Doğan olan Gökçe Kırgız Taner’in, Gökçe Kırgız isimli şahsı taklit ettiği ve şarkıyı sahiplendiği öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı genç yaşlarda yaptığı hatayı anlattı.