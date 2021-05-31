250 yıl önce keşfedilmişti! NASA fotoğrafını paylaştı
NASA, 1785 yılında keşfedilen NGC 5037 galaksisinin fotoğrafını yayımladı.
Başak (Virgo) takımyıldızında bulunan NGC 5037, 1785 yılında besteci ve astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti. NASA, ömrünü doldurmak üzere olan Hubble Uzay Teleskopu'yla 150 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin fotoğrafını paylaştı. NASA'dan yapılan açıklamada Geniş Alan Kamerası 3 tarafından kaydedilen görüntülerde çarpıcı detaylar bulunuyor.
ARABA TEKERİ GALAKSİSİ
Şekli nedeniyle araba tekeri adını alan bu galaksinin kenarları 100 bin ışık yılı genişliğinde bir alanı kapsıyor.
GALAKTİK DOKUNAÇLAR
Eliptik NGC 4696 galaksisinin merkezinde gaz ve bulut filizleri bulunuyor. İplik şeklindeki yapılar yakın zamana kadar büyük bir karadeliğin olduğu sanılan galaksinin merkezinde kendini gösteriyor. Bilim insanlarının tahminleri; merkezdeki karadeliğin dışarıya enerji pompaladığı ve bununda galaksinin çevresindeki gazı ısıtarak içerideki soğuk gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesini sağladığı yönünde. NGC 4696, Centaurus Galaksi Kümesi'nin en büyük bileşeni olarak yeryüzünün 150 milyon ışık yılı ötesinde bulunuyor. Sadece yukarıdaki görselin çapı 45 bin ışık yılı. Dünya ile Güneş arasında ortalama uzaklığın 8 ışık dakikası olduğu düşünüldüğünde görselin alanının büyüklüğü ayrı bir önem kazanıyor.
YILDA YÜZLERCE YILDIZ ÜRETİYOR
Normal galaksiler yılda sadece birkaç yıldız üretiyor. Ancak Starburst (yıldız yağmuru) galaksileri tarafından üretilen yıldız sayısı birkaç yüzü geçmekte. Görseldeki MCG+07-33-027 galaksisi yeryüzünden yaklaşık 300 milyon ışık yılı ötede bulunuyor. MCG+07-33-027'nin bir diğer özelliği ise normal galaksiler kümeler halinde bulunurken, o tek başına hiçbir kümeye bağlı olmadan varlığını sürdürüyor. Sağ köşedeki parlak yıldız ise Samanyolu'nun öncü yıldızlarından biri.