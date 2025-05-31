25 yıldır konuşmayan iki komşu Mekke'de barıştı
Kutsal topraklara Bursa’dan gelen ve 25 yıldır küs olan iki komşu, Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla Mekke'de barıştı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Emir Mahallesi'nde yaşayan ve 25 yıldır birbirleriyle konuşmayan Osman Sevinç ile Yüksel Çiçek'e 2025 yılı hac kurası çıktı. Hacı adaylarından Osman Sevinç, Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır'a kafilede uzun yıllardır konuşmadığı ve küs olduğu hacı adayı olması sebebiyle kafile değişikliği talebinde bulundu.
Mübarek topraklara eşleriyle gelen Sevinç ve Çiçek'in 25 yıllık küslüğünü İlçe Müftüsü Çandır ve irşat ekibi, Türkiye'den başlayıp Medine ve Mekke'de devam eden sohbetler sonrasında bitirdi. Sevinç ve Çiçek'in konakladığı otelde hacı adayları, eşleri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve görevliler barışma yemeğinde bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, burada yaptığı konuşmada, Allah'tan af dilemek için insanların önce kendileri affetmesi gerektiğini, Rabb'inin huzuruna gelirken dünyaya ait kırgınlıkları bir kenara bırakmaları gerektiğini söyledi.
Arafat'tan önce küslüğün bitirilmesinin önemli olduğunu belirten Dinç, "Madem Rabb'imize gidiyoruz, Allah bizi evine kabul etmiş, bu 3 günlük dünyada neden birbirimize yabancı duralım. Aynı köyde yaşadığımız halde kalplerimiz neden birbirine uzak kalsın." dedi.