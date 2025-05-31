25 yıldır konuşmayan iki komşu Mekke'de barıştı

Mübarek topraklara eşleriyle gelen Sevinç ve Çiçek'in 25 yıllık küslüğünü İlçe Müftüsü Çandır ve irşat ekibi, Türkiye'den başlayıp Medine ve Mekke'de devam eden sohbetler sonrasında bitirdi. Sevinç ve Çiçek'in konakladığı otelde hacı adayları, eşleri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve görevliler barışma yemeğinde bir araya geldi.