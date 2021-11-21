25 yıldır kimseyle paylaşmadı ilk kez itiraf etti: Meğer Zeki Müren ölmeseydi...
63 yaşındaki klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy yıllar sonra yaptığı itirafla olay oldu.
A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar’ın sunumuyla ekrana gelen ‘Biz Bize’ isimli programa katılan usta sanatçı Muazzez Ersoy, ilk sahne kıyafetini nasıl aldığını ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Muazzez Ersoy pandemi dönemde 3-4 kilo aldığını belirtti ve günde bir öğün yemek yediğini açıkladı.
"Uzun yıllar önce uzak doğu sporu yaptım" diyen Ersoy "Halter çalışması yaptım. Şimdi artık sporu sahnede koşturarak yapıyorum." diye konuştu.
Ersoy "Sahnede o kadar çok efor sarf ediyorum ki, kostüm üstüme yapışıyor. Su içinde kalıyorum gerçekten." dedi.