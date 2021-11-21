25 yıldır kimseyle paylaşmadı ilk kez itiraf etti: Meğer Zeki Müren ölmeseydi...

A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar’ın sunumuyla ekrana gelen ‘Biz Bize’ isimli programa katılan usta sanatçı Muazzez Ersoy, ilk sahne kıyafetini nasıl aldığını ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.