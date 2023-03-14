25 yıldır kesmedi, bıyıkları 80 santimetreye ulaştı! Her sabah onları sürmeden evden çıkmıyor!

Dedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, “Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 75-80 santimetre civarında” şeklinde konuştu.