25 yıl önceki halini paylaşan 45 yaşındaki Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ, Instagram'da mankenlik zamanın fotoğraflar paylaştı, 25 yıl öncesine ait fotoğraflara bakılırsa Altuğ hayli fit kalmış.
Son olarak senelerdir Çocuklar Duymasın'da partnerlik yaptığı Tamer Karadağlı ile ödül töreninde giydiği derin dekolteli kıyafeti ile konuşulan Pınar Altuğ, bu sefer sosyal medyaya damga vurdu. 25 sene öncesinde mankenlik yaptığı zamanlardan fotoğraflar paylaşan Altuğ, beğeni yağmuruna tutuldu. 45 yaşında olan Pınar Altuğ yıllara yenilmiş olsa da hayli fit kalmış.
Pınar Altuğ, son olarak, "Bana karşı ben" notuyla 1994 yılına ait fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Pınar Altuğ'u sarı saçlı haliyle görmeye alışan sevenleri, siyah saçlı, 25 sene önceki haliyle tanımakta zorlandı.
45 yaşındaki oyuncu, "Kaç senelik bilmiyorum" mesajı ile bir gençlik fotoğrafını da yayınladı.
Pınar Altuğ'un en bomba fotoğrafı ise dönemin ünlü modellerinden Cansel Özzengin, Elif Kıramer ve Tuğba Özay'ın da yer aldığı fotoğraf oldu.