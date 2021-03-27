2,5 yıl araştırdı 350 bin lira harcadı! Topraksız tarımla çilek üretti şimdi yurt dışına satıyor

2,5 yıl önce zirai alanda ailesiyle birlikte yatırım yapmayı düşündüğünü söyleyen Başak, kentte topraksız çilek üreticisi olmadığını görünce çilek ekmeye karar verdiğini belirtti. 1,5 dönümlük serasına 30 bin çilek fidesi ektiğini söyleyen Başak, "Yaklaşık 60 gündür meyve toplamaya başladım. Çileğe talep hem iç piyasada çok yüksek. Günlük 150 ila 200 kilo arası hasat yapıyoruz. Haftalık ise 1 tona yakın meyve alıyoruz. Yetiştirdiğimiz çilekler dayanıklı olduğu için Türkiye’nin her iline gönderiyoruz. Yurt dışında ise Azerbaycan, Gürcistan’a ihracat yapmaya başladık. Yıllık 18 ton rekolte bekliyoruz. Fiyatlarımızın sezon ortalaması ise 13 lira’’ diye konuştu.