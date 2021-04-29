25 yaşındaki kadından 77 yaşındaki kocasına şeytani tuzak! 'Parası için evlenmedim'
JAPONYA'da emlak zengini 77 yaşındaki adamın ölümü üzerine soruşturma başlatan polis, 25 yaşındaki eşini cinayet işlemek suçlamasıyla gözaltına aldı. Kadının, 52 yaş büyük kocasını öldürme şekli ise tam şeytanca...
Japonya 'Don Juan' olarak da anılan 77 yaşındaki işadamı Kosuke Nozaki'nin ölümünü konuşuyor. Nozaki'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ulaştığı bilgilerle adeta şoke oldu. 77 yaşındaki adamın 25 yaşındaki karısı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Genç kadının eşini öldürme şekli ise şeytanca bir plan olarak nitelendirildi.
Servetini emlak alanında yaptığı yatırımlar ile kazanan Kosuke Nozaki, daha önce sık sık aşk hayatı ile gündeme gelmiş, binlerce sevgilisi olduğunu iddia ederek bu hayatı için 20 milyon sterlin harcadığını iddia etmişti.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Nozaki'nin şüpheli ölümü sonrası polis soruşturma başlattı ve elde edilen ilk kanıtlar sonrası 25 yaşındaki eşi Saki Sudo gözaltına aldı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, ilk bulgular işadamının zehirlenerek öldürüldüğünü işaret ediyor.