25 yaşındaki Kader 'yapmadığı rezillik kalmadı' dedi her şeyi anlattı
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Kader Uvak (25), 2 yıl önce, uyuşturucu kullanıp, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşandığı Selvi A.’nın saldırısına maruz kaldığını belirterek, kapıma silahla geldi çarşı ortasında bıçakla saldırdı" dedi.
İlçeye bağlı Büyükkarıştıran beldesinde Selvi A. ile evlenen ve 1 çocuk annesi Kader Uvak, eşinden şiddet görmeye başladı. Evliliğin son yılında eşinin madde kullandığını ve şiddete uğradığını iddia eden Kader Uvak, dava açarak 2 yıl önce boşandı. Boşanmanın ardından genç kadın, Selvi A.’nın önce sözlü ardından da tabanca ve bıçaklı saldırısına uğradı. Selvi A.’nın son olarak Uvak'ın beldede yaşadığı apartmana kadar gelip kapısını tekmeleyip, tehditler savurması binanın güvenlik kameralarına yansıdı.
"Kapıma silahla geldi 3 el ateş etti"
Boşandıktan bir ay sonra eski eşinin kapısına silahla dayandığını söyleyen Uvak, "Boşandım ama halen kurtulamadım. Boşandıktan 1 ay sonra evime silahla geldi, üç el ateş etti. Şikayette bulunmama rağmen serbest bırakıldı, uzaklaştırma alıp evime gönderildim. Aradan bir süre sonra çarşı ortasında bıçakla geldi, öldürmeye teşebbüste bulundu. Kamera görüntülerini de aldılar o zaman. Buna rağmen yine serbest bırakıldı, yapmadığı rezillik, etmediği hakaret kalmadı. Yani bu durumdan sadece ben değil, dairedeki herkes şikayetçi, herkes huzursuz" dedi
Sürekli tehdit ediyor
Selvi A. tarafından 6 aydır sürekli tehdit edildiğini ifade eden Kader Uvak, "Hep, 'öldüreceğim, asacağım, keseceğim' diyor. Akşam işten dönüşte erkek arkadaşımla ölümüne darbedildik" diye konuştu.
"Bırakması için her şeyi yaptım"
Eski eşinin madde kullanımını bırakması için defalarca konuştuğunu, AMATEM'e götürdüğünü, fakat yine kullanmaya devam ettiğini söyleyen Kader Uvak, "Son 5 yılı oğlum için sabrettim. Hadi oğlum öksüz kalmasın dedim. Yeri geldi ağız dalaşı da yaptım, bırak şu maddeyi dedim. O hayatından memnundu. İnsan gibi aldım karşısına eşi değil arkadaşı gibi konuştum. Çocuğuna babalık yap dedim. AMATEM'e kadar götürdüm, ilaçlarını aldım. 3 gün kullandı dördüncü gün yine aynı. Yani son yıl her gün madde kullanıyordu. Tuvalete giriyordum, artık o maddenin kokusu genizlerime kadar işliyordu. Bir süre sonra katlanılmayacak duruma geldi" ifadelerini kullandı.