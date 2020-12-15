25 yaşındaki Kader 'yapmadığı rezillik kalmadı' dedi her şeyi anlattı

"Bırakması için her şeyi yaptım"

Eski eşinin madde kullanımını bırakması için defalarca konuştuğunu, AMATEM'e götürdüğünü, fakat yine kullanmaya devam ettiğini söyleyen Kader Uvak, "Son 5 yılı oğlum için sabrettim. Hadi oğlum öksüz kalmasın dedim. Yeri geldi ağız dalaşı da yaptım, bırak şu maddeyi dedim. O hayatından memnundu. İnsan gibi aldım karşısına eşi değil arkadaşı gibi konuştum. Çocuğuna babalık yap dedim. AMATEM'e kadar götürdüm, ilaçlarını aldım. 3 gün kullandı dördüncü gün yine aynı. Yani son yıl her gün madde kullanıyordu. Tuvalete giriyordum, artık o maddenin kokusu genizlerime kadar işliyordu. Bir süre sonra katlanılmayacak duruma geldi" ifadelerini kullandı.