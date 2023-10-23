25 yaşındaki güzel oyuncuya swinger dayağı! Eş değiştirmeli cinsel ilişkiyi reddedince...

İddiaya göre ilginç olaylar serisi böyle başladı. Genç oyuncu sevgilisi ile dans ettiği bir sırada ortama bulunan Didem ile cinsel birliktelik yaşamaya başladı. Umut, Didem'le birliktelik yaşarken sevgilisi Banu'nun ise Arda ile birlikte olmasını istedi.