25 yaşındaki güzel oyuncuya swinger dayağı! Eş değiştirmeli cinsel ilişkiyi reddedince...
Ekranların genç oyuncusu 25 yaşındaki Banu K., sevgilisinin eş değiştirmeli cinsel birliktelik (swinger) teklifini kabul etmediği için bayılana kadar dayak yediğini ve sevgilisinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Sevgilisi iddiaları reddederken, savcılık soruşturma başlattı.
Eş değiştirmeli seks partisi dayağı iddiası olay oldu. 25 yaşındaki oyuncu Banu K., 24 Eylül günü İstanbul Yeniköy'deki bir evde sevgilisi Umut A., arkadaşları Arda O. ve Didem K. ile beraberdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen gençler, bir süre sonra alkol almaya başladı.
İddiaya göre ilginç olaylar serisi böyle başladı. Genç oyuncu sevgilisi ile dans ettiği bir sırada ortama bulunan Didem ile cinsel birliktelik yaşamaya başladı. Umut, Didem'le birliktelik yaşarken sevgilisi Banu'nun ise Arda ile birlikte olmasını istedi.
Swinger dayağı yedim iddiası
Sevgilisinin teklifini kabul etmeyen genç oyuncu Banu, Umut tarafından yatak odasına götürülerek feci şekilde darp edildi. Yediği dayak sonrası kendisinden geçen oyuncu, bilincini kaybetti.
Yine iddiaya göre kendine geldiğinde çıplak olan genç kadın, sevgilisi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı, bu esnada dayak yemeğe devam ederek tekrar baygınlık geçirdi. Sonrasında kendine geldiğinde yeniden Umut'un fiziksel ve cinsel saldırısına maruz kaldı.