25 yaş küçük aşkı için yüzünü gerdiren Seda Sayan'ı gören tanıyamadı! Çağlar Ökten için bambaşka birine dönüştü
59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten için yeniden yüzüün gerdirdi. Sayan'ın son halini gören tanıyamadı.
İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, şarkıcı Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan sanatçı (59), nikah öncesi geçirdiği estetik operasyonlara bir yenisini daha ekledi.
Son olarak örümcek ağı estetiği ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, yine doktorunun kapısını çaldı.
Bu kez “Deeplift” tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren Seda Sayan, operasyon sırasında çekilen videosu yine sosyal medya hesabından yayınladı.