25 milyonu reddetti Galatasaray'a 'şartlı' evet' dedi! İcardi ile devam etmek kolay olmayacak...
SUUDİ Arabistan'dan senelik 25 milyon Euro civarında bir teklif alan Mauro Icardi'nin transferi Galatasaray için kolay gözükmüyor. Galatasaray'a şartlı evet diyen Icardi, o şart yerine getirilirse Suudi Arabistan'ın teklifini reddedecek.
Suudi Arabistan'dan senelik 25 milyon Euro civarında bir teklif alan Mauro Icardi'nin transferi Galatasaray için kolay gözükmüyor. Galatasaray yönetim, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmelerde ne kadar istekli olduğunu anlattı ve Icardi de şartlı olarak 'evet' dedi.
23. kez lig kupasını müzesine götüren Sarı-Kırmızılı ekibe başarıyı getiren futbolcuların büyük çoğunluğunun takıma sezon başında katılması göze çarptı. Bu da Aslan'ın geçen sezon başında doğru bir transfer politikası uyguladığını gösteriyor.
Kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından Mauro Icardi, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye geri döndü. Normal şartlar altında kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakan oyuncuya, Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası işler değişti.
Al Taawon, yıldız golcüye senelik 25 milyon Euro dolaylarında bir teklif sundu. Ancak Arjantinli forvet, her şeye rağmen Sarı-Kırmızılılar'da forma giymeye devam etmek istiyor.