25 milyonu reddetti Galatasaray'a 'şartlı' evet' dedi! İcardi ile devam etmek kolay olmayacak...

Suudi Arabistan'dan senelik 25 milyon Euro civarında bir teklif alan Mauro Icardi'nin transferi Galatasaray için kolay gözükmüyor. Galatasaray yönetim, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmelerde ne kadar istekli olduğunu anlattı ve Icardi de şartlı olarak 'evet' dedi.