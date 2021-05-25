25 Mayıs hava durumu! Meteoroloji uyardı: İstanbul, İzmir, Ankara'da sıcaklıklar artıyor
TÜRKİYE'de havalar ısınmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyredeceğini bildirdi. Yurtta sıcaklık hakimken sağanak yağış beklenen noktalar da var. İşte detaylar ve il il 25 Mayıs hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava durumu tahminlerini yayınladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren de etkili olacak.
Sağanak yağış geniş bir alanda etkili olurken hafta sonunda da sıcak hava etkisini sürdürecek. İstanbul’da bugün 25 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar yarın 2-3 derece kadar artış yaşayacak.
Yağış beklenen bölgeler: Meteoroloji'nin aktardığına göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.