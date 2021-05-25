25 Mayıs hava durumu! Meteoroloji uyardı: İstanbul, İzmir, Ankara'da sıcaklıklar artıyor

Yağış beklenen bölgeler: Meteoroloji'nin aktardığına göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.