25 küçük aşkına veto! Yasaktan sonra şimdi de şart koydu: Seda Sayan'a Oğulcan Engin'den Çağlar Ökten şoku
7. evliliğini 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten'le yapmaya hazırlanan Seda Sayan'a oğlundan veto geldi. Oğulcan Engin annesine tek şart koştu.
İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan yapan Seda Sayan, son evliliği yani 6. evliliğini Akasya Durağı oyuncusu Onur Şan'la yapmıştı. 2 yıl süren evlilikleri sonunda Sayan boşanmıştı.
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Şimdilerde Seda Sayan, şarkıcı Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
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59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten ile 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek.
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Genç aşkıyla evlilik yoluna giden Sayan'a oğlundan tepki geldi.
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