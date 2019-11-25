25 Kasım- 1 Aralık haftalık burç yorumları

İKİZLER: 25 Kasım-1 Aralık haftalık İkizler burcu yorumlarına göre, bu hafta başaracaklarınız sizi memnun etmeyecek sevgili İkizler. Daha fazla taahhütte bulunmak mümkün olabilir, ancak bunları yerine getirmek için yeterli zamanınız olmayabilir veya yerine getirmeniz zor olacak vaatlerde bulunmuş olabilirsiniz. Eski arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızla ilgili haberler bir nedenden ötürü sizi üzebilir. 25 Kasım-1 Aralık haftasında yaşayacağınız bölünmeler veya kayıplar hayatınızı değiştirme sürecinin bir parçası olacaktır. İlişkilerinizden bazıları için gelecek planları yapıyor olsanız da gelecek ilişkilerinizde görünmüyor. Bazı ilişkileriniz Aralık ortasına kadar bitecek. Sağlık problemlerinizi sadece zamanınız olmadığı, korktuğunuz veya doktorlara güvenmediğiniz için ihmal idiyorsunuz. Bunun yapmaktan vazgeçin. Çünkü yakın zamanda sorunlar yaşamaya başlayabilirsiniz.

Hafta boyunca kişisel ya da profesyonel irtibatta olduğunuz bir kişiyle zor bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşma kararlarınızı etkileyecek. Bu hafta zarfında, yakın gelecek için planlarınızı değiştirecek bir davet veya öneri sizi şaşırtacak. Bir mektup veya telefon aracılığıyla, kaçırdığınız bazı olayları öğreneceksiniz. Bu hafta, bir hata yapabileceğiniz veya aceleci kararlarınız konusunda dikkatli olun. Yavaş davranın. İkizler kadınları bu hafta aceleci ve yanlış kararlar alma eğilimde olacaklar, durumlar sizde panik yaratabilir. Dikkatli olun. Hafta boyunca, Aslan, Koç veya Yay burcunda doğan bir kişiyle bağlantılı önemli şeyler yaşayacaksınız. İkizler erkekleri bu hafta yabancılarla temasta dikkatli olmalılar. Boğa burcu, Başak burcu veya Oğlak burcunun altında doğan bir kişiyle muhabbet etmek sizi duygusal olarak zorlayabilir.