25 Kasım- 1 Aralık haftalık burç yorumları
25 Kasım-1 Aralık haftalık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu için neler söylüyor? Bu hafta Yeniay etkileriyle başlayacak. Salı Yay burcunda gerçekleşecek olan Yeniay tüm burçlar için yeni ve heyecanlı bir dönemin startını verecek. Yeniay 25 Kasım-1 Aralık haftası hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte 25 Kasım-1 Aralık haftalık burç yorumları aşk, ilişki, kariyer, sağlık falının detayları.
25 Kasım-1 Aralık haftalık burç yorumları hangi burç için neler söylüyor? Bu hafta Salı günü gerçekleşecek olan Yeniay'ın etkileriyle başlayacak. Yay burcunda Salı günü gerçekleşecek olan Yeniay tüm burçları adeta yeni bir dönemin içine sokacak. Tüm burçlar için 25 Kasım-1 Aralık haftası yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bu hafta ayrıca Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Venüs'ün Oğlak burcuna hareketi tüm burçlara uyum getirecek. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için 18-24 Kasım haftalık burç yorumlarının detayları, aşk, iş, kariyer ve sağlık falı yorumları.
KOÇ: 25 Kasım-1 Aralık haftalık Koç burcu yorumlarına göre, Koçlar bu hafta mali işler, görevler ve resmi belgelerle uğraşacak. Koç burçları için Kasım ayının son günleri ve Aralık ayının ilk günleri profesyonel hayatlarında özellikle iş alanında karmaşık durumlar yaşamak zorunda kalabilirler. 25 Kasım-1 Aralık haftasında sevgili Koçlar kişisel bilgilerinizi korumak, paranızı, banka kartlarınızı ve diğer önemli bilgilerinizi saklamak konusunda dikkatli olun. Bu hafta başka bir yerde yaşayan birinden gelen haberler sizi şaşırtacak veya heyecanlandıracak. Sevdiğiniz birinin sağlığıyla ilgili bakım konusunda yardımıza ihtiyaç duyabilir. Bu hafta Koçlar için bir arkadaş, komşu veya meslektaşla çeşitli nedenlerle ayrılığı işaret ediyor. Hafta boyunca çalışmalarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz veya bir sebepten dolayı eksik hissedebilirsiniz. Bu, kariyerinizle ilgili bir fikrin gerçekleşmesi için hayırlı bir zaman olacaktır. Bu hafta seyahat için de elverişli olacaktır. Koç kadınları için bu hafta alışveriş haftası olabilir. Alışverişlerinizde özgün ama aynı zamanda pratik olmak isteyeceksiniz. Koç erkekleri ise eşleri, anneleri, kızları yada kız arkadaşı olabilecek bir kadının tavsiye ve davranışlarından etkilenecek. Bu, özellikle sorunlarınız ve sorunlarınız için bir çözüm arıyorsanız yardımcı olacaktır.
BOĞA: 25 Kasım-1 Aralık haftalık Boğa burcu yorumlarına göre, bu hafta ev işleri ile mesleki taahhüt ve sorumluluklarınız arasında bir denge kurmanız önemli. Bu bazen günlük yaşamınızdaki insanlarla ilişkilerde ciddi bir baskı yaratabilir. Mesleki planınızda bazı yenilikler olacak, çalıştığınız yerde yeteneklerinizi ve bilgilerinizi gösterme fırsatlarını kaçırmayın. 25 Kasım 1 Aralık haftasında yeni bir iş bulmak veya kendi işini kurmak isteyen Boğalar için hareket geçme zamanı olacak. Hafta boyunca katılacağınız bazı etkinlikler sizin için neşe ve memnuniyet kaynağı olurken, diğerleri şaşkınlık yaratacak. Sosyal ve mesleki yaşamınızda önemli olaylar veya ilişkiler geliştikçe dinamik olacağından önerileri yok saymayın veya yorumları dikkate alın. 25 Kasım-1 Aralık haftası boyunca yardımınıza ihtiyaç duyacak bir akrabanız olabilir. Bu hafta sizin için duygusal sonuçları olacak bir kişiyle randevu, sohbet veya toplantı yapabilirsiniz. Boğa kadınları bu hafta tamamen ailelerine bağlı kalacak, bunun nedeni de çocuklar yada anne babalar olacak. Bu hafta uyum, refah ve iyi aile ilişkileri sizin elinizde olacak. Boğa erkekleri bu hafta bir telefon görüşmesi, toplantı veya öneriyle şaşıracaklar. Bu haftanın etkinlikleri, gelişim yönünüzü değiştirmek için sizi bir dereceye kadar kışkırtacak.
İKİZLER: 25 Kasım-1 Aralık haftalık İkizler burcu yorumlarına göre, bu hafta başaracaklarınız sizi memnun etmeyecek sevgili İkizler. Daha fazla taahhütte bulunmak mümkün olabilir, ancak bunları yerine getirmek için yeterli zamanınız olmayabilir veya yerine getirmeniz zor olacak vaatlerde bulunmuş olabilirsiniz. Eski arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızla ilgili haberler bir nedenden ötürü sizi üzebilir. 25 Kasım-1 Aralık haftasında yaşayacağınız bölünmeler veya kayıplar hayatınızı değiştirme sürecinin bir parçası olacaktır. İlişkilerinizden bazıları için gelecek planları yapıyor olsanız da gelecek ilişkilerinizde görünmüyor. Bazı ilişkileriniz Aralık ortasına kadar bitecek. Sağlık problemlerinizi sadece zamanınız olmadığı, korktuğunuz veya doktorlara güvenmediğiniz için ihmal idiyorsunuz. Bunun yapmaktan vazgeçin. Çünkü yakın zamanda sorunlar yaşamaya başlayabilirsiniz.
Hafta boyunca kişisel ya da profesyonel irtibatta olduğunuz bir kişiyle zor bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşma kararlarınızı etkileyecek. Bu hafta zarfında, yakın gelecek için planlarınızı değiştirecek bir davet veya öneri sizi şaşırtacak. Bir mektup veya telefon aracılığıyla, kaçırdığınız bazı olayları öğreneceksiniz. Bu hafta, bir hata yapabileceğiniz veya aceleci kararlarınız konusunda dikkatli olun. Yavaş davranın. İkizler kadınları bu hafta aceleci ve yanlış kararlar alma eğilimde olacaklar, durumlar sizde panik yaratabilir. Dikkatli olun. Hafta boyunca, Aslan, Koç veya Yay burcunda doğan bir kişiyle bağlantılı önemli şeyler yaşayacaksınız. İkizler erkekleri bu hafta yabancılarla temasta dikkatli olmalılar. Boğa burcu, Başak burcu veya Oğlak burcunun altında doğan bir kişiyle muhabbet etmek sizi duygusal olarak zorlayabilir.