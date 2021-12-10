25 il için alarm verildi! Lodos ve fırtına geri dönüyor! Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'yi vuran lodos fırtınası geri dönüyor. Meteoroloji 22 il için sarı, 3 il için ise turuncu alarm verdi. Özellikle yurdun batı bölgelerinde fırtına ve çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor... Yetkililer uyarıyor: Zorunlu değilse o saatlerde dışarı çıkmayın... Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun...