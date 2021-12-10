25 il için alarm verildi! Lodos ve fırtına geri dönüyor! Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek
Meteoroloji'den 22 il için 'sarı', 3 il için ise 'turuncu' kod verildi... Geçtiğimiz günlerde çok sayıda can alan lodos, Türkiye'nin batısında tekrar etkili olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de tam fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir'de çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'yi vuran lodos fırtınası geri dönüyor. Meteoroloji 22 il için sarı, 3 il için ise turuncu alarm verdi. Özellikle yurdun batı bölgelerinde fırtına ve çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor... Yetkililer uyarıyor: Zorunlu değilse o saatlerde dışarı çıkmayın... Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun...
Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların Marmara'nın batısı ve güneyi ile İstanbul çevrelerinde, Ege Bölgesi ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.