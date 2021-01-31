24 yaş küçük eşinden boşanmıştı! Coşkun Sabah 35-36 yaşında biriyle evlenmek istiyor

Okay evlilik sürecini ise "Paramı almak için ofise gittiğimde bana ‘rüyamda evlendiğimizi gördüm’ demişti, inanmamıştım. Demek ki gerçekten görmüş. İyi ki evlenmişiz. Çok güzel iki kızımız oldu. Zaten altı ay içerisinde evlendik. Çok fazla bir flört dönemimiz olmadı" sözleriyle anlatmıştı.