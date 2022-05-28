24 yaş küçük aşkıyla evlenen Seda Sayan'a sahnede bakın ne hediye edildi! Evlenemeyen bana gelsin
Yedinci evliliğini kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile yapan Seda Sayan'a Alanya’da sahne aldığı konserde verilen hediye olay oldu.
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali’nin ilk gününde Seda Sayan sahne aldı.
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Binlerle buluşan Seda Sayan, konserinde unutulmaz anlar yaşandı.
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Seda Sayan’a bir takım hediyeler verildi.
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Geçtiğimiz Nisan ayında Çağlar Ökten ile dünya evine giren Sayan’a önce el yapımı gelin buketi verildi.
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