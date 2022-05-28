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24 yaş küçük aşkıyla evlenen Seda Sayan'a sahnede bakın ne hediye edildi! Evlenemeyen bana gelsin

24 yaş küçük aşkıyla evlenen Seda Sayan'a sahnede bakın ne hediye edildi! Evlenemeyen bana gelsin

Yedinci evliliğini kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile yapan Seda Sayan'a Alanya’da sahne aldığı konserde verilen hediye olay oldu.

24 yaş küçük aşkıyla evlenen Seda Sayan'a sahnede bakın ne hediye edildi! Evlenemeyen bana gelsin

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali’nin ilk gününde Seda Sayan sahne aldı. 

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24 yaş küçük aşkıyla evlenen Seda Sayan'a sahnede bakın ne hediye edildi! Evlenemeyen bana gelsin

Binlerle buluşan Seda Sayan, konserinde unutulmaz anlar yaşandı. 

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24 yaş küçük aşkıyla evlenen Seda Sayan'a sahnede bakın ne hediye edildi! Evlenemeyen bana gelsin

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Seda Sayan’a bir takım hediyeler verildi.

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24 yaş küçük aşkıyla evlenen Seda Sayan'a sahnede bakın ne hediye edildi! Evlenemeyen bana gelsin

Geçtiğimiz Nisan ayında Çağlar Ökten ile dünya evine giren Sayan’a önce el yapımı gelin buketi verildi. 

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