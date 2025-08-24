233 plajıyla "mavi bayrak" şampiyonu! Tatili çıkacak olanlar için en iyi yerler

Türkiye'nin 233 plajıyla "mavi bayrak" şampiyonu olan Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin falez sahil bandı boyunca yer alan Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş Plajları, kavurucu sıcaklardan kaçmak isteyenler için ideal bir seçenek oluyor.