230 kilometre hızla direğe çarptı! Otomobildeki 3 kişi öldü 3 kişi de yaralı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kaza sırasında araçtan fırlayan Muhammed Emin Karaca’nın (11) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü Orhan Karaca ile aynı aileden yolcular Emirhan, Hatice, Tuğba ve Azra Karaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.