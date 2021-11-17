230 kilometre hızla direğe çarptı! Otomobildeki 3 kişi öldü 3 kişi de yaralı
KONYA’da kontrolden çıkarak refüjdeki demir direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada, motoru yerinden fırlayan otomobilin hız kadranının 230’da takılı kaldığı görüldü.
Konya’da kontrolden çıkarak refüjdeki demir direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolu şehir merkezi çıkışı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Orhan Karaca idaresindeki 35 ARY 834 plakalı Peugeot marka otomobil, aşırı hız sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yönlendirme levhasının demir direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride uçarak takla atan otomobilin motoru yol kenarına fırlarken, hız kadranının 230’da takılı kaldığı görüldü. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kaza sırasında araçtan fırlayan Muhammed Emin Karaca’nın (11) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü Orhan Karaca ile aynı aileden yolcular Emirhan, Hatice, Tuğba ve Azra Karaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.