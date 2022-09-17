23 yıl önce kimliğini çaldırdı başına gelmeyen kalmadı

Eyüp Karahan, 23 yıl geçmesine rağmen bazı avukatlar ve firmalar tarafından borcu olduğuna yönelik arandığını söyledi. Son dönemlerde evine gelen borç ve icralar nedeniyle huzurum kalmadığını ifade eden Karahan, "Bu borçlar için avukata dilekçeler yazdırdım. Silindiğine dair bilgi verdiler. Bir bakıyorum 5 ay sonra üzerimde yine borç görünüyor. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum " diye konuştu.