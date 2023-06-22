23 yaşındaki cüce 5 yıl sonra ehliyet alabildi arabayı böyle sürüyor

Iraklı genç kız, 18 yaşına bastığında ehliyet almak için harekete geçti. Bakr, boyunun kısa olmasından dolayı engelli bir birey olarak ehliyet başvurusu yaptı. Ancak tüm çabalarına rağmen kendine uygun bir araç bulunmaması nedeniyle 5 yıl beklemek zorunda kaldı.