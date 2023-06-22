23 yaşındaki cüce 5 yıl sonra ehliyet alabildi arabayı böyle sürüyor
Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 23 yaşındaki "cüce" Lazha Wahid Bakr, 5 yıllık çabalarının sonunda sürücü ehliyeti almaya hak kazandı.
Iraklı genç kız, 18 yaşına bastığında ehliyet almak için harekete geçti. Bakr, boyunun kısa olmasından dolayı engelli bir birey olarak ehliyet başvurusu yaptı. Ancak tüm çabalarına rağmen kendine uygun bir araç bulunmaması nedeniyle 5 yıl beklemek zorunda kaldı.
AA muhabirine konuşan Bakr, 2018'deki ehliyet başvurusunun ardından "cüceler" için uygun araç bulunmaması nedeniyle sürecin bir türlü ilerlemediğini söyledi. Ehliyet alabilmek için yurt dışına da gittiğini, ancak başarılı olamadığını aktaran Bakr, 5 yıl sonra boyuna uygun bir araçla ehliyet almak için yeni arayışlara girdi.
Bakr, kentte bir sürücü kursu işleten Ako Mohammed Kadir'in bir sabah kendisini arayarak sorununu çözmek istediğini söyledi.
Pedalları ona göre ayarlattı
Sürücü kursu, Bakr'in bacaklarının ölçüsünü aldıktan sonra bir demirci aracılığıyla aracın pedallarını ona uygun olacak şekilde ayarladı. Bakr, Süleymaniye Trafik Polis Müdürlüğünün ruhsat bölümüne de başvuruda bulunarak ehliyet için gerekli dersleri aldı.