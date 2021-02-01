23 yaş küçük Samar Dadgar ile Özcan Deniz aşkı olay! Şiddet iddiaları sarsmıştı
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'l kavgası sürerken yeni aşkı ortaya çıktı. Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz'in yeni sevgilisi kendisinden 23 yaş küçük.
Uzun bir sürenin ardından yeniden ekranlara dönen Özcan Deniz, son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eski eşi Feyza Aktan'ın şiddet iddialarıyla başı dertte olan Deniz'in bu esnada yepyeni bir aşk yaşadığı orataya çıktı.
49 yaşındaki Özcan Deniz, İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Deniz ile Samar Dadgar'ın ilişkisinin geçen yaz başladığı iddia ediliyor.
Samar Dadgar hakkında çok fazla bir bilgi yer almasa da Özcan Deniz'in ününün yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmamasının bu ilişkide rol oynadığı tahmin ediliyor.
Özcan Deniz ve yeni sevgilisi Samar Dadgar arasındaki yaş farkı ise dikkat çeken unsurlardan biri. Deniz, 49 yaşında olmasına rağmen İranlı tasarımcı 26 yaşında, ikilinin arasında 23 yaş fark var.