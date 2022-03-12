23 yaş küçük aşkıyla evleniyor! Vetoyu umursamayan Özcan Deniz teklif etti: İşte Samar Dadgar pozları...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan'dan boşanan Deniz yeni hamlesiyle şaşırttı.
49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.
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8 Mart'ta bir mekanda sahneye çıkan Deniz, yaşananların ardından Feyza Aktan'ı affettiğini söyledi.
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Uzun süredir 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz'den sürpriz bir hamle de geldi.
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Uzun süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaştı.
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